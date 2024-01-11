План победы в Украине — как США должны помочь одолеть оккупантов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Три комитета Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, возглавляемые республиканцами, опубликовали "План победы в Украине". Они раскритиковали администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Киеву. Республиканцы требуют от него решительных действий.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Предлагаемый план победы в Украине"

План за подписью глав комитета по иностранным делам Майкла Маккола, комитета по делам вооруженных сил — Майка Роджерса и комитета по вопросам разведки — Майка Тернера был разработан в конце 2023 года.

У документа есть обложка с коллективным фото современных диктаторов. Речь идет о Владимире Путине, Си Цзиньпине, Али Хаменее и Александре Лукашенко.

В объяснении к плану республиканцы отметили, что он имеет цель ответить на критические вопросы относительно поддержки Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором Россия проиграет.

Всего документ содержит пять разделов:

"Угроза";

"Предлагаемый план победы";

"Наблюдение";

"Распределение поддержки";

"Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине".

В плане говорится, что РФ и альянс, состоящий из Китая, Ирана и его марионеток, а также Северной Кореи, работают вместе, чтобы подорвать американские интересы во всем мире.

"Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма. Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников", — отмечают авторы плана.

Главы комитетов отмечают, что Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран, как Россия, Китай и Иран.

"Многие спрашивали, почему мы должны поддерживать Украину, и отчет не только отвечает на эти вопросы, он также содержит информацию... для наших избирателей — почему наша поддержка необходима. Мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", — проигрышная стратегия", — считают они.

Республиканцы Палаты представителей считают, что президент США Джо Байден должен предоставить план победы, а также оружие для Украины.

По словам авторов плана, с первого дня войны изнурительные колебания Байдена о предоставлении Киеву критически важного оружия отсрочили украинскую победу. Они отмечают, что Украине нужен наиболее дальнобойный вариант ATACMS, самолеты F-16, достаточное количество кассетных боеприпасов, артиллерии, средств ПВО и бронетехники, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Главы трех комитетов отмечают, что эта задержка стоит жизней украинцев и американских налогоплательщиков.

В документе говорится, что путь к победе для Украины потребует:

быстрого предоставления ей критически важного оружия;

усиление санкций против режима Путина;

передачи Украине 300 млрд замороженных российских суверенных активов.

Авторы подчеркивают необходимость контроля за американской помощью, признавая, что до сих пор многочисленные проверки не выявили никаких существенных нарушений. Они отметили, что победа Украины предотвратит российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств.

В документе отмечается, что в процентном отношении к ВВП США занимают лишь 30-е место по объему помощи Украине. К тому же там отметили, что поддержка Киева со стороны Вашингтона — это не благотворительность.

"После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для восстановления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Предлагаемый документ обеспечит Украине возможность достичь необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — подчеркивают главы ключевых комитетов Палаты представителей.

Напомним, Соединенные Штаты Америки хотят услышать от Президента Украины Владимира Зеленского дальнейшую стратегию войны против российских оккупантов. Американские партнеры намерены обсудить это с ним на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе.