Експосадовці США розповіли, що потрібно Україні для успішного контрнаступу

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Колишні високопосадовці Сполучених Штатів Америки розповіли, що Україна зможе досягти успіху у сухопутній війні, чого їй не вдалось зробити під час контрнаступу 2023 року. Для нових наступальних дій військовим потрібно зміцнитись на морі і в повітрі, а також застосувати витончену комбінацію технік на землі.

Про це експосадовці США написали в статті для Foreign Policy під назвою "Україна має шлях до перемоги".

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Як Україні досягнути перемоги

Автори статті Роуз Геттемеллер, яка в минулому була заступницею генсека НАТО та займала високі посади в Сухопутних силах США і Держдепі, а також Майкл Раян, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО зазначають, що попри успіхи України в Криму та вдалі атаки по об’єктах Чорноморського флоту Росії, країна нині програє сухопутну війну.

"Росія штовхає українське населення до покори. Київ може почати просити про припинення вогню та мир", — йдеться у статті.

За словами авторів, такий сценарій передбачає поразку не лише України, але й для США та їхніх союзників в Європі та Азії.

"Це надало б сміливості як Росії, так і Китаю, нестримно втілювати свої політичні, економічні та безпекові цілі, включаючи захоплення нових територій у Східній Європі та в Тайвані", — пишуть експосадовці.

Посилення повітряних та наземних операцій

Геттемеллер та Раян вважають, що Україна здатна досягти тактичного прориву на наземному фронті, який приведе до оперативного та стратегічного успіху. Для цього військовим потрібно бути більш ефективними з повітря.

У статті наголошується, що цього року повітряні сили мають стати вирішальними для ЗСУ. Автори рекомендують українським військовим створювати "тимчасові вікна локалізованої переваги в повітрі", які сприятимуть зосередженому вогню та маневровості. Вони наголошують, що ЗСУ вже вдається успішно не допускати росіян на певні території повітряного простору.

Експосадовці США згадали також статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який визнав, що для виходу з глухого кута й отримання переваги, Україна потребує переваги в повітрі, кращого контрбатарейного потенціалу, більше засобів для електронної боротьби.

Він писав, що особливо українські військові потребують БпЛА, які використовують розвідку в режимі реального часу, озброєні дрони для придушення ППО противника, а також безпілотники для прориву та розмінування.

Геттемеллер та Раян наголошують, що ці дрони нагадують метод, який США та союзники з НАТО практикували під час Холодної війни в Західній Німеччині, щоб протистояти чисельно переважаючим наземним силам Варшавського договору, які мали захист ешелонованої протиповітряною обороною.

"Об’єднання ресурсів НАТО було розроблено таким чином, щоб надати силам Альянсу масу, маневровість і гнучкість, необхідні для подолання чисельної переваги противника, щоб не допустити війни на виснаження та вийти з типу кривавої невдачі, яка характеризує нинішню безвихідь в Україні", — йдеться у статті.

Враховуючи, що Москва готова йти на значні людські втрати, об’єднання повітряних ресурсів, про які просить Залужний, може бути ще ефективнішим в обороні для нарощування вогневої потужності проти військ, які атакують.

"Залужний публічно дав зрозуміти, що вирішальним буде не один новий винахід, а поєднання всіх технічних рішень, які вже є", — наголошує FP.

Автори статті називають Залужного хорошим командиром, який з болем усвідомлює, що кампанія 2023 року пройшла не так добре, як він хотів. Вони наголошують, щоб дати Україні бойовий шанс, США та Європа мають працювати з українцями над тим, як краще керувати складністю операцій і поєднувати технології, інформацію та тактику більш динамічними способами.

Повноцінна наступальна стратегія

У статті йдеться, що підтримка України з боку Заходу виглядає дедалі слабшою та роз’єднаною.

"Європа має посилити підтримку України. Якщо облишити Київ, це підбадьорить Росію і призведе до нових війн", — наголошують автори.

Автор статті — Норберт Рьотґен, депутат німецького Бундестагу, голова парламентського комітету зі закордонних справ — вважає хибною думку тих, хто каже, що Україна має перейти в оборонну стратегію, що, мовляв, це приведе Путіна за стіл переговорів.

За його словами, будь-яка відмова Заходу лише спонукатиме Путіна подвоїти свій напад на Україну. Рьотґен наголошує, що поки російський диктатор вірить у військовий успіх, то буде відмовлятися від переговорів.

Депутат німецького Бундестагу закликає країни Заходу переглянути підхід до підтримки українських військових зусиль. Він зазначає, що союзники повинні допомогти Києву створити повноцінну наступальну стратегію, яка надасть країні, що перебуває в бойовому стані, всю необхідну зброю, щоб взяти верх і відкинути російські сили.

Він також закликає Європу робити більше для України. Йдеться про максимально можливу кількість матеріальних засобів з існуючих запасів, збільшення військового виробництва та розширення виробничих можливостей кожної країни.

Нагадаємо, Збройні Сили України розпочнуть новий контрнаступ, ймовірно, навесні 2024 року. Цього разу в бойових діях мають взяти участь винищувачі F-16.