Партизаны рассказали, какую технику использует РФ для отражения атак морских дронов
Украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".
Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".
Атаки морских дронов на Крым
Агенты партизанского движения "АТЭШ" провели наблюдение в бухтах Севастополя. В ходе него удалось обнаружить, что ВС РФ применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов Сил обороны Украины.
"По нашей информации, они пытаются использовать "Град", главным образом с целью уничтожения морских дронов, используемых СОУ для поражения кораблей ЧФ РФ", — говорится в сообщении.
Там заметили, что, как показывает практика, эта тактика чаще не срабатывает, чем наоборот.
Напомним, что Служба безопасности Украины во время проведения спецоперации на Крымском мосту самоликвидировала три дрона. В то время как остальные два дошли до цели.
Также мы писали, что в Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины. Он будет построен в рамках нового проекта FURY для украинских ВМС.
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