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Партизаны рассказали, какую технику использует РФ для отражения атак морских дронов

29 января 2024 11:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны рассказали, какую технику использует РФ для отражения атак морских дронов
Российский "Град" в Крыму. Фото: АТЭШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".

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Агенты партизанского движения "АТЭШ" провели наблюдение в бухтах Севастополя. В ходе него удалось обнаружить, что ВС РФ применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов Сил обороны Украины.

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Корабли РФ в Крыму Фото: АТЭШ
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Корабли РФ в Крыму Фото: АТЭШ

"По нашей информации, они пытаются использовать "Град", главным образом с целью уничтожения морских дронов, используемых СОУ для поражения кораблей ЧФ РФ", — говорится в сообщении.

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БМ-21 "Град" в Крыму. Фото: АТЭШ

Там заметили, что, как показывает практика, эта тактика чаще не срабатывает, чем наоборот.

Напомним, что Служба безопасности Украины во время проведения спецоперации на Крымском мосту самоликвидировала три дрона. В то время как остальные два дошли до цели.

Также мы писали, что в Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины. Он будет построен в рамках нового проекта FURY для украинских ВМС.

Крым
Черное море
оккупанты
дроны
война в Украине
атака

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