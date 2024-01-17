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Оккупанты ударили по автомобилю на Днепропетровщине — пострадал ребенок

17 января 2024 14:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по автомобилю на Днепропетровщине — пострадал ребенок
Последствия обстрелов оккупантов. Фото: прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что захватчики попали дроном-камикадзе по Марганецкой громаде на Никопольщине. Под вражеский огонь попал гражданский автомобиль с людьми.

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Последствия обстрелов оккупантов. Фото: прокуратура
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Последствия обстрелов оккупантов. Фото: прокуратура

"Пострадали двое парней. 13-летний ребенок — "тяжелый". Юноша 19 лет — в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете к Одесской области большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.

Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, автомобилям местных жителей. Возникли пожары.

Добавим, российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.

Кроме того, за сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.

дети
авто
Днепропетровская область
обстрелы
война в Украине

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