Оккупанты предлагают жителям оккупированных территорий Украины уголь в обмен на паспорт России

Российский паспорт в руках. Фото: AFP Photo

Российские оккупанты предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины получать уголь в обмен на российский паспорт. Таким образом, захватчики нашли новый метод убеждения украинцев в получении российского гражданства на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что на оккупированной части Херсонской области предоставляется уголь по льготным ценам, но только для владельцев российских паспортов. Это означает, что украинцы, не имеющие российский паспорт и неспособные купить топливо самостоятельно, рискуют умереть от холода.

В сообщении также указывается, что сейчас в этих регионах температура ниже нуля, и многие деревни остаются без электричества из-за неэффективности оккупационной администрации. Но российские власти используют эту ситуацию для достижения своих целей по изменению демографической структуры региона.

Сообщение ЦНС. Фото: скриншот

Напомним, что 10 января Киевский окружной административный суд обязал восстановить в должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. У него есть паспорт гражданина Российской Федерации.

Кроме того, российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. На этот раз враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".