Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Оккупанты предлагают жителям оккупированных территорий Украины уголь в обмен на паспорт России arrow

Оккупанты предлагают жителям оккупированных территорий Украины уголь в обмен на паспорт России

11 января 2024 17:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты предлагают жителям оккупированных территорий Украины уголь в обмен на паспорт России
Российский паспорт в руках. Фото: AFP Photo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины получать уголь в обмен на российский паспорт. Таким образом, захватчики нашли новый метод убеждения украинцев в получении российского гражданства на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Оккупанты предлагают уголь в обмен на паспорт РФ

Сообщается, что на оккупированной части Херсонской области предоставляется уголь по льготным ценам, но только для владельцев российских паспортов. Это означает, что украинцы, не имеющие российский паспорт и неспособные купить топливо самостоятельно, рискуют умереть от холода.

В сообщении также указывается, что сейчас в этих регионах температура ниже нуля, и многие деревни остаются без электричества из-за неэффективности оккупационной администрации. Но российские власти используют эту ситуацию для достижения своих целей по изменению демографической структуры региона.

ЦНС
Сообщение ЦНС. Фото: скриншот

Напомним, что 10 января Киевский окружной административный суд обязал восстановить в должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. У него есть паспорт гражданина Российской Федерации.

Кроме того, российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. На этот раз враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".

уголь
российские паспорта
Херсонская область
оккупация
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме