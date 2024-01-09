Теперь онлайн-регистрация — оккупанты придумали новый метод принудительной паспортизации

Женщина держит в руках паспорт РФ и телефон. Фото: росСМИ

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. На этот раз враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Оккупанты запустили интернет-сервис "Я в России", чтобы ускорить паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Так, враг предлагает жителям ТОТ, в том числе несовершеннолетним (с 14 лет) оформлять онлайн заявку на получение "паспорта" РФ, страхование и прочие макулатуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг был вынужден запустить приложение из-за нежелания местных получать российские паспорта. Многие люди препятствуют этому процессу, поэтому россияне заставляют жителей ТОТ зарегистрироваться онлайн.

"Помимо этого, сервис также используется для того, чтобы записаться на прием к врачу, но только при наличии паспорта РФ. Таким образом, оккупанты в очередной раз нарушают международное право, лишая медицинской помощи жителей ТОТ, которые не получили красную макулатуру", — рассказали в Спротиве.

Также Центр призывает людей сообщать в Спротив. Бот о коллаборантах причастных к паспортизации.

Напомним, что оккупанты в Херсонской области провели очередные рейды по принудительной паспортизации украинцев на ВОТ. С теми, у кого еще нет российских паспортов, проводили "профилактические беседы".