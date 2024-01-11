Окупанти пропонують жителям окупованих територій України вугілля в обмін на паспорт Росії
Російські окупанти пропонують мешканцям тимчасово окупованих територій України отримувати вугілля в обмін на російський паспорт. Таким чином, загарбники знайшли новий метод переконання українців щодо отримання російського громадянства на окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти пропонують вугілля в обмін на паспорт РФ
Повідомляється, що на окупованій частині Херсонської області надається вугілля за пільговими цінами, але лише для власників паспортів. Це означає, що українці, які не мають російського паспорта і не здатні купити паливо самостійно, ризикують померти від холоду.
У повідомленні також зазначається, що зараз у цих регіонах температура нижча за нуль, і багато сіл залишаються без електрики через неефективність окупаційної адміністрації. Але російська влада використовує цю ситуацію для досягнення своїх цілей щодо зміни демографічної структури регіону.
Нагадаємо, що 10 січня Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Він має паспорт громадянина Російської Федерації.
Крім того, російські загарбники продовжують тероризувати мешканців окупованих українських територій, запроваджуючи чергові методи паспортизації. Цього разу ворог закликає людей, у тому числі неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".
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