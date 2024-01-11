Окупанти пропонують жителям окупованих територій України вугілля в обмін на паспорт Росії

Російський паспорт у руках. Фото: AFP Photo

Російські окупанти пропонують мешканцям тимчасово окупованих територій України отримувати вугілля в обмін на російський паспорт. Таким чином, загарбники знайшли новий метод переконання українців щодо отримання російського громадянства на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що на окупованій частині Херсонської області надається вугілля за пільговими цінами, але лише для власників паспортів. Це означає, що українці, які не мають російського паспорта і не здатні купити паливо самостійно, ризикують померти від холоду.

У повідомленні також зазначається, що зараз у цих регіонах температура нижча за нуль, і багато сіл залишаються без електрики через неефективність окупаційної адміністрації. Але російська влада використовує цю ситуацію для досягнення своїх цілей щодо зміни демографічної структури регіону.

Повідомлення ЦНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 10 січня Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Він має паспорт громадянина Російської Федерації.

Крім того, російські загарбники продовжують тероризувати мешканців окупованих українських територій, запроваджуючи чергові методи паспортизації. Цього разу ворог закликає людей, у тому числі неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".