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Окупанти пропонують жителям окупованих територій України вугілля в обмін на паспорт Росії

11 січня 2024 17:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти пропонують жителям окупованих територій України вугілля в обмін на паспорт Росії
Російський паспорт у руках. Фото: AFP Photo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти пропонують мешканцям тимчасово окупованих територій України отримувати вугілля в обмін на російський паспорт. Таким чином, загарбники знайшли новий метод переконання українців щодо отримання російського громадянства на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що на окупованій частині Херсонської області надається вугілля за пільговими цінами, але лише для власників паспортів. Це означає, що українці, які не мають російського паспорта і не здатні купити паливо самостійно, ризикують померти від холоду.

У повідомленні також зазначається, що зараз у цих регіонах температура нижча за нуль, і багато сіл залишаються без електрики через неефективність окупаційної адміністрації. Але російська влада використовує цю ситуацію для досягнення своїх цілей щодо зміни демографічної структури регіону.

ЦНС
Повідомлення ЦНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 10 січня Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Він має паспорт громадянина Російської Федерації.

Крім того, російські загарбники продовжують тероризувати мешканців окупованих українських територій, запроваджуючи чергові методи паспортизації. Цього разу ворог закликає людей, у тому числі неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".

вугілля
російські паспорти
Херсонська область
окупація
війна в Україні
Росія

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