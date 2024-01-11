Оккупанты начали чаще обстреливать Херсонскую область, — ОВА

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области. Только за минувшие сутки захватчики атаковали регион 108 раз из разного типа вооружения.

Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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Обстрелы Херсонской области

Толоконников рассказал, что только за минувшие сутки российские оккупанты 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 482 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Под прицелом оказались гражданские дома.

Кроме того, он добавил, что в селе Красный Маяк пострадали супруги. Из-за вражеской атаки женщина получила тяжелые ранения ног, поэтому их пришлось ампутировать. У мужчины осколочные ранения, но его состояние средней степени тяжести. А в Нововодмитровке мужчина получил акубаротравму. В Херсоне в эту ночь без пострадавших.

Напомним, 10 января российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. К тому же они эвакуировали еще 19 человек.

Кроме того, 10 января захватчики четыре раза обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.