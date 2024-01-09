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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — какие последствия

9 января 2024 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — какие последствия
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 9 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался Марганец на Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"После полуночи под обстрелом был Марганец, что на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии", — рассказал Лысак.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, оккупанты повредили пять многоэтажек и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак добавил, что в других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Также мы писали, что утром, 8 января, российские оккупанты попали по Змиеву в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.

Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.

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