Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — какие последствия

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня ночью, 9 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался Марганец на Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

"После полуночи под обстрелом был Марганец, что на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии", — рассказал Лысак.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, оккупанты повредили пять многоэтажек и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак добавил, что в других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Также мы писали, что утром, 8 января, российские оккупанты попали по Змиеву в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.

Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.