Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — какие последствия
Сегодня ночью, 9 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался Марганец на Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
"После полуночи под обстрелом был Марганец, что на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии", — рассказал Лысак.
По его словам, оккупанты повредили пять многоэтажек и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
Лысак добавил, что в других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
Напомним, в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.
Также мы писали, что утром, 8 января, российские оккупанты попали по Змиеву в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.
Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.
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