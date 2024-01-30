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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — какое оружие использовал враг

30 января 2024 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — какое оружие использовал враг
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и дронов. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и руководитель Днепропетровской областной рады Николай Лукашук.

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Последствия обстрела Днепропетровской области ночью 30 января

Лысак рассказал, что этой ночью оккупанты выпустили дроны на Криворожский район. Один "шахед" сбили силы ПВО, однако другой попал по гражданской инфраструктуре. В результате попадания вспыхнул пожар, но спасатели быстро его ликвидировали.

обстрел Днепропетровской области 30 января
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
обстрел Днепропетровской области 30 января
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Незадолго уже из артиллерии россияне обстреляли Красногригорьевскую громаду в Никопольском районе. Там поврежден частный дом, три хозяйственных постройки и авто.

К счастью, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

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Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот
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Сообщение Николая Лукашука. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики ночью атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 вражеских целей.

Также мы писали, что в Днепропетровской области взрывотехники успешно нейтрализовали три беспилотника противника, атаковавших следственно-оперативную группу полиции. При этом регион ежедневно страдает от ударов вражеских ударных дронов.

ядерное оружие
Днепропетровская область
обстрелы
дроны
война в Украине

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