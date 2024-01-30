Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — какое оружие использовал враг
Этой ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и дронов. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и руководитель Днепропетровской областной рады Николай Лукашук.
Последствия обстрела Днепропетровской области ночью 30 января
Лысак рассказал, что этой ночью оккупанты выпустили дроны на Криворожский район. Один "шахед" сбили силы ПВО, однако другой попал по гражданской инфраструктуре. В результате попадания вспыхнул пожар, но спасатели быстро его ликвидировали.
Незадолго уже из артиллерии россияне обстреляли Красногригорьевскую громаду в Никопольском районе. Там поврежден частный дом, три хозяйственных постройки и авто.
К счастью, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, российские захватчики ночью атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 вражеских целей.
Также мы писали, что в Днепропетровской области взрывотехники успешно нейтрализовали три беспилотника противника, атаковавших следственно-оперативную группу полиции. При этом регион ежедневно страдает от ударов вражеских ударных дронов.
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