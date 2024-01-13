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Оккупанты активизировались в Донецкой области, — Тарнавский

13 января 2024 15:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты активизировались в Донецкой области, — Тарнавский
Вооруженные силы Украины. Фото: t.me/otarnavskiy
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно российский противник усилил свои действия и сосредоточил свои силы в Донецкой области. Зафиксировано 59 боевых столкновений за день и 42 воздушных налета.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский сообщил, что враг осуществил 879 обстрелов из артиллерии и значительно увеличил использование разнообразных беспилотников, из которых наши военные уничтожили 56. К тому же, у захватчиков уменьшилось количество ЗРК Бук-М1 на одну единицу.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях", — говорит Тарнавский.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки враг потерял 338 человек и 80 единиц военной техники, включая четыре танка, восемь боевых бронемашин, четыре артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, четыре автомобиля, две единицы специальной техники и один склад с боеприпасами врага.

Александр Тарнавский
Сообщение Александра Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, то во временно оккупированном Мариуполе были слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.

Также мы писали, что Кремль хочет использовать Приднестровье для создания нестабильности в Молдове, чтобы взорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря. Меткие удары Украины по кораблям РФ позволили Киеву максимально использовать Черноморский зерновой коридор, и россияне хотят этому помешать.

ВСУ
обстрелы
военные
оккупанты
война в Украине
Александр Тарнавский

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