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Окупанти активізувалися на Донеччині, — Тарнавський

13 січня 2024 15:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти активізувалися на Донеччині, — Тарнавський
Збройні сили України Фото: t.me/otarnavskiy
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно російський противник посилив свої дії та зосередив свої сили у Донецькій області. Зафіксовано 59 бойових зіткнень за день та 42 повітряні нальоти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Тарнавський повідомив, що ворог здійснив 879 обстрілів з артилерії та значно збільшив використання різноманітних безпілотників, з яких наші військові знищили 56. До того ж у загарбників зменшилась кількість ЗРК Бук-М1 на одну одиницю.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та роблять активні дії на певних напрямках", — каже Тарнавський.

Також він повідомив, що за минулу добу ворог втратив 338 осіб і 80 одиниць військової техніки, включаючи чотири танки, вісім бойових бронемашин, чотири артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, чотири автомобілі, дві одиниці спеціальної техніки та один склад із боєприпасами ворога.

Олександр Тарнавський
Повідомлення Олександра Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, то в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.

Також ми писали, що Кремль хоче використати Придністров'я для створення нестабільності у Молдові, щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Влучні удари України по кораблях РФ дозволили Києву максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор, і росіяни хочуть перешкодити цьому.

ЗСУ
обстріли
військові
окупанти
війна в Україні
Олександр Тарнавський

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