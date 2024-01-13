Окупанти активізувалися на Донеччині, — Тарнавський
Нещодавно російський противник посилив свої дії та зосередив свої сили у Донецькій області. Зафіксовано 59 бойових зіткнень за день та 42 повітряні нальоти.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Росіяни активізувалися на Донеччині
Тарнавський повідомив, що ворог здійснив 879 обстрілів з артилерії та значно збільшив використання різноманітних безпілотників, з яких наші військові знищили 56. До того ж у загарбників зменшилась кількість ЗРК Бук-М1 на одну одиницю.
"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та роблять активні дії на певних напрямках", — каже Тарнавський.
Також він повідомив, що за минулу добу ворог втратив 338 осіб і 80 одиниць військової техніки, включаючи чотири танки, вісім бойових бронемашин, чотири артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, чотири автомобілі, дві одиниці спеціальної техніки та один склад із боєприпасами ворога.
Нагадаємо, то в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.
Також ми писали, що Кремль хоче використати Придністров'я для створення нестабільності у Молдові, щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Влучні удари України по кораблях РФ дозволили Києву максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор, і росіяни хочуть перешкодити цьому.
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