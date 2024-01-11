Не "Москва" — в ВМС рассказали о первом успехе применения "Нептуна"

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Фото: "Украинская правда"

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал о первом успехе применения крылатой ракеты "Нептун". По его словам, это произошло не во время удара по крейсеру "Москва".

Об этом Алексей Неижпапа рассказал в интервью "Украинской правде".

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Первый успех "Нептуна"

Неижпапа отметил, что первое применение "Нептуна" было, когда фрегат "Адмирал Эссен" подошел очень близко к украинскому берегу. За ним также следовали еще десантные корабли вдоль Тендровской косы.

Они направлялись в направлении порта "Южный". Корабли совершали так называемые демонстрационные действия.

"Для чего это было сделано? Чтобы подразделения морской пехоты и другие, которые на тот момент стояли на берегу, постоянно готовились к десанту, чтобы не дать возможности эти бригады перебросить на Николаевское направление или в сторону Вознесенска на помощь. Враг хотел держать нас в постоянном напряжении, что вот-вот готовится высадка десанта", — рассказал Неижпапа.

Он говорит, что тогда же ходили российские корабли под Одессой, выполняли просто по городу из палубных пушек выстрелы и обстреливали гражданские объекты. По словам командующего ВМС, было понятно, что не будет никакой высадки десанта, потому что условия не созданы.

"Но они постоянно это повторяли, десантные отряды выстраивались в строй, двигались в сторону Одессы с кораблями огневой поддержки — все по классике, как книжка пишет. Но мы понимали, что это чисто демонстрационные действия", — рассказал он.

После того как "Эссен" подошел, украинские военные решили впервые применить "Нептун". По словам Неижпапы, пуски не были настолько удачными, как по крейсеру "Москва", но тогда впервые был поврежден фрегат. В результате удара на борту погибли несколько российских оккупантов. Тогда же корабль срочно вернули во временно захваченный Севастополь на ремонт. Командующий ВМС говорит, что ракета не попала прямо в борт.

"Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате. И самое интересное, что они даже сбили свой собственный самолет прямо у берега, который осуществлял прикрытие кораблей с воздуха. Вот такое было первое применение", — добавил Неижпапа.

Напомним, история ракетных комплексов РК-360МЦ "Нептун" — это тот случай, когда непреодолимые обстоятельства серьезно изменили "базовые настройки" военной техники, от чего это пошло только в пользу Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что в Украине сейчас работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", которая смогла потопить российский крейсер "Москва". Минобороны сотрудничает по этому вопросу с Министерством стратегических отраслей промышленности.