Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат Гетьман Сагайдачний arrow

Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат Гетьман Сагайдачний

11 січня 2024 08:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат Гетьман Сагайдачний
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

До початку повномасштабного вторгнення ворог створив повноцінне угруповання десантних сил, зібравши кораблі з усіх флотів. Також росіяни набули спроможності десантувати повноцінну бригаду морської піхоти одночасно на декількох напрямках.

Про це сказав Командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю УП.

Читайте також:

Затоплення фрегата Гетьман Сагайдачний

За словами військового, він розумів, що війна не буде тільки на Донбасі, і готувалися до цього.

"У ВМС було створено певне угруповання за наказом Головнокомандувача Збройних сил. Це угруповання було розосереджено, частина кораблів була в морі, частина знаходилася в інших пунктах базування, нештатних, як кажуть: на цивільних причалах або інших об'єктах. Але більшість кораблів знаходилася в морі", — пригадав він.

Неїжпапа заявив, що саме тому в перші дні війни жоден військовий корабель не постраждав після масованих ударів противника — всі вони були розосереджені.

Єдиною чутливою втратою України був фрегат "Гетьман Сагайдачний" — на момент початку повномасштабної війни там почалися ремонтно-модернізаційні роботи.

"На ньому не було взагалі енергетики, всі дизельгенератори підлягали повній заміні, ішов ремонт турбін, все озброєння так само було не в ладу. Як військовий корабель, який міг би брати участь у відбитті агресії, він на той момент не був спроможний взагалі", — розповів Командувач ВМС.

На його думку, командир корабля прийняв правильне рішення — затопити судно. Оскільки це прописано в положенні "Про корабельну службу": корабель не повинен дістатися ворогу.

"А на той момент ворог дуже швидко просувався через Херсонську область, вже обійшов Херсон, був на підступах до Миколаєва", — додав Неїжпапа.

Раніше ми писали, що вже цього року в складі ВМС України можна буде побачити перший корвет від Туреччини. Наразі екіпаж проходить навчання, втім місцеперебування і застосування будуть тримати у таємниці. 

Крім того, у теперішніх умовах в Росії практично немає шансів висадити морський десант, як мінімум через знищення кораблів та значну кількість морської піхоти. 

ВМС
корабель
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі