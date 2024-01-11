Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат Гетьман Сагайдачний

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Фото: УП

До початку повномасштабного вторгнення ворог створив повноцінне угруповання десантних сил, зібравши кораблі з усіх флотів. Також росіяни набули спроможності десантувати повноцінну бригаду морської піхоти одночасно на декількох напрямках.

Про це сказав Командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю УП.

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За словами військового, він розумів, що війна не буде тільки на Донбасі, і готувалися до цього.

"У ВМС було створено певне угруповання за наказом Головнокомандувача Збройних сил. Це угруповання було розосереджено, частина кораблів була в морі, частина знаходилася в інших пунктах базування, нештатних, як кажуть: на цивільних причалах або інших об'єктах. Але більшість кораблів знаходилася в морі", — пригадав він.

Неїжпапа заявив, що саме тому в перші дні війни жоден військовий корабель не постраждав після масованих ударів противника — всі вони були розосереджені.

Єдиною чутливою втратою України був фрегат "Гетьман Сагайдачний" — на момент початку повномасштабної війни там почалися ремонтно-модернізаційні роботи.

"На ньому не було взагалі енергетики, всі дизельгенератори підлягали повній заміні, ішов ремонт турбін, все озброєння так само було не в ладу. Як військовий корабель, який міг би брати участь у відбитті агресії, він на той момент не був спроможний взагалі", — розповів Командувач ВМС.

На його думку, командир корабля прийняв правильне рішення — затопити судно. Оскільки це прописано в положенні "Про корабельну службу": корабель не повинен дістатися ворогу.

"А на той момент ворог дуже швидко просувався через Херсонську область, вже обійшов Херсон, був на підступах до Миколаєва", — додав Неїжпапа.

Раніше ми писали, що вже цього року в складі ВМС України можна буде побачити перший корвет від Туреччини. Наразі екіпаж проходить навчання, втім місцеперебування і застосування будуть тримати у таємниці.

Крім того, у теперішніх умовах в Росії практично немає шансів висадити морський десант, як мінімум через знищення кораблів та значну кількість морської піхоти.