Не "Москва" — у ВМС розповіли про перший успіх застосування "Нептуна"

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Фото: "Українська правда"

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів про перший успіх застосування крилатої ракети "Нептун". За його словами, це сталося не під час удару по крейсеру "Москва".

Про це Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Перший успіх "Нептуна"

Неїжпапа зазначив, що перше застосування "Нептуна" було, коли фрегат "Адмірал Ессен" підійшов дуже близько до українського берега. За ним також йшли ще десантні кораблі вздовж Тендрівської коси.

Вони прямували у напрямку порту "Південний". Кораблі здійснювали так звані демонстраційні дії.

"Для чого це було зроблено? Щоб підрозділи морської піхоти та інші, які на той момент стояли на березі, постійно готувалися до десанту, щоб не дати можливості ці бригади перекинути на Миколаївський напрямок або на бік Вознесенська на допомогу. Ворог хотів тримати нас у постійній напрузі, що от-от готується висадка десанту", — розповів Неїжпапа.

Він каже, що тоді ж ходили російські кораблі під Одесою, виконували просто по місту з палубних гармат постріли та обстрілювали цивільні об'єкти. За словами командувача ВМС, було зрозуміло, що не буде ніякої висадки десанту, тому що умови не створені.

"Але вони постійно це повторювали, десантні загони вишиковувалися у стрій, рухалися в сторону Одеси з кораблями вогневої підтримки — все по класиці, як книжка пише. Але ми розуміли, що це чисто демонстраційні дії", — розповів він.

Після того, коли "Ессен" підійшов, українські військові вирішили вперше застосувати "Нептун". За словами Неїжпапи, пуски не були настільки вдалі, як по крейсеру "Москва", але тоді вперше був пошкоджений фрегат. Внаслідок удару на борту загинуло декілька російських окупантів. Тоді ж корабель терміново повернули у тимчасово захоплений Севастополь на ремонт. Командувач ВМС каже, що ракета не попала прямо в борт.

"Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті. І саме цікаве, що вони навіть збили свій власний літак прямо біля берега, який здійснював прикриття кораблів з повітря. Отаке було перше застосування", — додав Неїжпапа.

Нагадаємо, історія ракетних комплексів РК-360МЦ "Нептун" — це той випадок, коли непереборні обставини серйозно змінили "базові налаштування" військової техніки, від чого це пішло тільки на користь Збройним силам України.

Також ми писали, в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.