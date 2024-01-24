Обучение украинских военных — Эстония присоединилась к операции Interflex

Военные учения Interflex. Иллюстративное фото: X/MoD_Estonia

Великобритания проводит Interflex по обучению украинских военных. К инициативе решила присоединиться также Эстония.

Об этом сообщает министерство обороны Эстонии.

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"Эстония объявила о присоединении к проведенной Великобританией учебной операции Interflex", — говорится в сообщении.

Там отметили, что операция Interflex уже предоставила более 34 тыс. украинских солдат необходимые навыки для ведения боевых действий на передовой.

Скриншот поста минобороны Эстонии

Что известно о Interflex

Программа Interflex стартовала в июне 2022 года, а курс длится не менее пяти недель и включает в себя обращение с оружием, первую медицинскую помощь на поле боя, подготовку по вопросам права в вооруженных конфликтах и тактику патрулирования.

Для максимально эффективной подготовки украинских военных в Великобритании был построен специальный полигон — его оборудование и инфраструктура позволяют получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

Напомним, что в Великобритании показали, как проходят военные учения украинских защитников. Речь идет о подготовке в рамках операции Interflex, в которой принимают участие более 10 стран.

Также мы писали, что базовые учения в Великобритании по программе INTERFLEX прошли 30 тыс. украинских новобранцев. Они продолжаются около пяти недель.