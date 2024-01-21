У Великій Британії показали, як навчаються українські бійці

Український військовий на навчаннях у Великій Британії. Фото: twitter.com/DefenceHQ

У Великій Британії показали, як проходить військові навчання українських захисників. Йдеться про підготовку в рамках операції Interflex, в якій беруть участь понад 10 країн.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Військові навчання українських бійців у Великій Британії

"Стрільба та поводження зі зброєю є одними з ключових навичок, яким навчають під час операції Interflex. Під час п’ятитижневої інтенсивної підготовки піхотних військ українські військові навчаються у військових інструкторів з Великої Британії та 10 країн-партнерів", — йдеться у повідомленні.

Український військовий на навчаннях у Великій Британії. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Український військовий на навчаннях у Великій Британії. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Відомо, що операція Interflex — це ініціатива для тренування українських бійців відповідно до стандартів Збройних сил Британії. Програма впроваджена Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими партнерами. Фінансування навчань здійснюється на тлі загальної підтримки України.

Скриншот повідомлення зі сторінки Міноборони Великої Британії в соцмережі Х

Які ще країни навчають українських військових

Нагадаємо, що за період з лютого по жовтень 2023 року інструктори Канади підготували 190 українських танкістів для роботи з Leopard. Навчання проходили у Польщі.

Також ми писали, що канадські військові проводять навчання для українських військових медиків, фокусуючись на здобутті навичок виживання у бойових умовах. Це стало можливим у рамках місії UNIFIER.

Додамо, що Румунія стала десятою державою, яка приєдналася до багатонаціональної операції Interflex. Вона теж навчатиме українських бійців. У Генштабі ЗСУ повідомили, що вже 30 тисяч українських військових пройшли підготовку за цією програмою.