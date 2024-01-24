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Навчання українських військових — Естонія приєдналася до операції Interflex

24 січня 2024 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Навчання українських військових — Естонія приєдналася до операції Interflex
Військові навчання Interflex. Ілюстративне фото: X/MoD_Estonia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Велика Британія проводить Interflex з навчання українських військових. До ініціативи вирішила приєднатися також Естонія.

Про це повідомляє міністерство оборони Естонії.

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"Естонія оголосила про приєднання до проведеної Великою Британією навчальної операції Interflex", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що операція Interflex вже надала понад 34 тис. українських солдатів необхідні навички для ведення бойових дій на передовій.

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Скриншот допису міноборони Естонії

Що відомо про Interflex

Програма Interflex стартувала у червні 2022 року, а курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає поводження зі зброєю, першу медичну допомогу на полі бою, підготовку з питань права у збройних конфліктах і тактику патрулювання.

Для максимально ефективної підготовки українських військових у Великій Британії збудували спеціальний полігон — його обладнання та інфраструктура дозволяють здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Нагадаємо, що у Великій Британії показали, як проходять військові навчання українських захисників. Йдеться про підготовку в рамках операції Interflex, в якій беруть участь понад 10 країн.

Також ми писали, що базові навчання у Великій Британії за програмою INTERFLEX пройшли 30 тис. українських новобранців. Вони тривають близько п'яти тижнів.

ЗСУ
Естонія
військові навчання
Велика Британія
війна в Україні

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