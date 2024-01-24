Навчання українських військових — Естонія приєдналася до операції Interflex

Військові навчання Interflex. Ілюстративне фото: X/MoD_Estonia

Велика Британія проводить Interflex з навчання українських військових. До ініціативи вирішила приєднатися також Естонія.

Про це повідомляє міністерство оборони Естонії.

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"Естонія оголосила про приєднання до проведеної Великою Британією навчальної операції Interflex", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що операція Interflex вже надала понад 34 тис. українських солдатів необхідні навички для ведення бойових дій на передовій.

Скриншот допису міноборони Естонії

Що відомо про Interflex

Програма Interflex стартувала у червні 2022 року, а курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає поводження зі зброєю, першу медичну допомогу на полі бою, підготовку з питань права у збройних конфліктах і тактику патрулювання.

Для максимально ефективної підготовки українських військових у Великій Британії збудували спеціальний полігон — його обладнання та інфраструктура дозволяють здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Нагадаємо, що у Великій Британії показали, як проходять військові навчання українських захисників. Йдеться про підготовку в рамках операції Interflex, в якій беруть участь понад 10 країн.

Також ми писали, що базові навчання у Великій Британії за програмою INTERFLEX пройшли 30 тис. українських новобранців. Вони тривають близько п'яти тижнів.