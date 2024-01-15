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Наркотики, психотропы и алкоголь — как оккупантов готовят к "мясным" штурмам

15 января 2024 08:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Наркотики, психотропы и алкоголь — как оккупантов готовят к "мясным" штурмам
Российские оккупанты. Фото: ГУР МОУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российское руководство регулярно выдает оккупантам наркотические и психотропные вещества. Таким образом, захватчиков "мотивируют" к "мясным" штурмам.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

"Российские военные все чаще отказываются гибнуть за несуразные цели своего лидера, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, которые искажают ощущение реальности и ведут к гибели", — говорится в сообщении.

В ведомстве говорят, что эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль, а солдаты не боятся гибели и серьезных ранений.

Напомним, недавно в ISW сообщили, что россияне готовятся к новому наступлению на востоке и юге Украины. Однако оккупанты не могут совершить какие-либо значительные прорывы из-за нехватки личного состава.

алкоголь
наркотики
россияне
война в Украине

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