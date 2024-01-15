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РФ готує новий наступ — в ISW розповіли, чи будуть зміни на фронті

15 січня 2024 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ готує новий наступ — в ISW розповіли, чи будуть зміни на фронті
Російські військові на фронті. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська армія, ймовірно, готує новий контрнаступ на сході та півдні України. Однак окупанти не можуть здійснити якісь значні прориви через брак особового складу.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Аналітики розповіли, що росіяни, ймовірно, готують новий контрнаступ на півдні та сході України, вони чекають поки замерзне земля для руху військової техніки. Прогнозується, що росіяни підуть в наступ в період з 12 січня до 2 лютого. 

Однак російський літературознавець та історик Сергій Переслєгін заявляє, що РФ варто хвилюватися, що вона почала свій наступ невчасно, оскільки в окупаційної армії недостатньо живої сили для проведення широкомасштабного наступу. Проте один із військових російських оглядачів заявив, що кількість військового персоналу на лінії фронту дозволяє російським силам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи сприятиме значущим з оперативної точки зору "проривам".

Колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін 14 січня заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які постійно працюють. Рогозін стверджував, що українські сили виділяють шість безпілотників для ударів по кожній цінній цілі в західній Запорізькій області, і що інтенсивне використання українських безпілотників ускладнює ротацію російського персоналу.

"Раніше ISW оцінювало, що низькі температури в Україні зараз, ймовірно, стримують операції на фронті, але, ймовірно, створять більш сприятливий рельєф для механізованих маневрів, оскільки земля замерзне в найближчі тижні. ISW продовжує оцінювати, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від зимової погоди та умов місцевості. Однак, російські війська не зможуть здійснити оперативні значні прориви", — підсумували аналітики. 

Нагадаємо, нещодавно в Центрі протидії дезінформації спростували оприлюднену інформацію британського видання The Telegraph про можливий повторний наступ армії Росії на Харківську область. Там виданню розповіли, що останні обстріли регіону можуть призвести до нового наступу.

зброя
росіяни
військові
окупанти
війна в Україні

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