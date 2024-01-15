Наркотики, психотропи та алкоголь — як окупантів готують до "м'ясних" штурмів

Російські окупанти. Фото: ГУР МОУ

Російське керівництво регулярно видає окупантам наркотичні та психотропні речовини. Таким чином загарбників "мотивують" до "м'ясних" штурмів.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі.

"Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі", — йдеться у повідомленні.

У відомстві кажуть, що ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль, а солдати не бояться загибелі та серйозних поранень.

Нагадаємо, нещодавно в ISW повідомили, що росіяни готуються до нового наступу на сході та півдні України. Однак окупанти не можуть здійснити якісь значні прориви через брак особового складу.