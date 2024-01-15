Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Наркотики, психотропи та алкоголь — як окупантів готують до "м'ясних" штурмів arrow

Наркотики, психотропи та алкоголь — як окупантів готують до "м'ясних" штурмів

15 січня 2024 08:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наркотики, психотропи та алкоголь — як окупантів готують до "м'ясних" штурмів
Російські окупанти. Фото: ГУР МОУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російське керівництво регулярно видає окупантам наркотичні та психотропні речовини. Таким чином загарбників "мотивують" до "м'ясних" штурмів.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Наркотики для "м'ясних" штурмів росіян

У Генштабі розповіли, що особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі.

"Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві кажуть, що ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль, а солдати не бояться загибелі та серйозних поранень.

Нагадаємо, нещодавно в ISW повідомили, що росіяни готуються до нового наступу на сході та півдні України. Однак окупанти не можуть здійснити якісь значні прориви через брак особового складу.

алкоголь
наркотики
росіяни
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

3 січня 2024

09:56 ПриватБанк змінив вимоги до переказів із картки на картку

Актуальне по темі