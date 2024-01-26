На ЗАЭС существует риск возникновения новой ядерной угрозы — что произошло

Оккупант возле ЗАЭС. Фото: AFP

На Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. Во всех реакторах ЗАЭС истекает срок пребывания безопасного ядерного топлива.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Как отметил и.о. главы правления "Энергоатома" Петр Котин, в ближайшее время во всех шести реакторах временно оккупированной Запорожской АЭС истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива.

Последующая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности. Это может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, радиационной аварии.

"Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячее" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства", — отметил Котин.

Скриншот поста Энергоатома

Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в течение следующих двух недель приедет с визитом на временно оккупированном Запорожской АЭС. Кроме того, он побывает в Киеве, а также хочет ехать в Москву для обсуждения безопасности.

Также мы писали, что 20 января стало известно, что российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии.