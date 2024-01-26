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На ЗАЕС існує ризик виникнення нової ядерної загрози — що сталося

26 січня 2024 18:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На ЗАЕС існує ризик виникнення нової ядерної загрози — що сталося
Окупант біля ЗАЕС. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Запорізькій атомній електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. В усіх реакторах ЗАЕС спливає термін перебування безпечного ядерного палива.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Як зазначив в.о. голови правління "Енергоатома" Петро Котін, найближчим часом в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива.

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки. Це може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", — зауважив Котін.

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Скриншот допису Енергоатома

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі протягом наступних двох тижнів приїде з візитом на тимчасово окупованому Запорізьку АЕС. Крім того, він побуває в Києві, а також хоче їхати в Москву для обговорення питань безпеки.

Також ми писали, що 20 січня стало відомо, що російські окупанти вчергове замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Енергодар
ЗАЕС
окупанти
окупація
ядерна небезпека

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