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На что готовы уклонисты для выезда из Украины — ТОП-3 громких случаев

16 января 2024 06:03
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Как уклонисты пытались выехать из Украины — ТОП-3 самых забавных случаев
Полиция, которая задержала мужчину. Фото: УНИАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжается действие военного положения из-за полномасштабного вторжения, которое начала Россия 22 февраля 2022 года. На что только не готовы пойти некоторые украинские мужчины, чтобы не отправиться на фронт защищать родную страну от российских захватчиков.

Новини.LIVE собрал ТОП-3 самых курьезных случаев с уклонистами на границе Украины.

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Пограничники задержали троих мужчин и переправителя по дороге в Молдову

Недавно на украинской границе поймали троих мужчин, которых перевозил их переправщик. Главный вез уклонистов в автомобиле до границы с Молдовой в обход блокпостов, а тем нужно было заплатить по три тысячи долларов с каждого за дорогу.

Впрочем, эта схема не сработала, ведь украинские пограничники перехватили наглых мужчин. Их привлекли к ответственности, а главного организатора этой схемы до сих пор ищут.

Задержание уклонистов украинскими пограничниками на границе
Задержание уклонистов украинскими пограничниками на границе. Фото: Telegram ГПСУ

Уклонист пытался пересечь границу на лодке

Украинец пытался уехать из страны не на автомобиле, как это часто делают многие мужчины, а на лодке. Таким экстремальным способом он хотел попасть за границу по реке Днестр, где его ждал товарищ, но сделать это ему не удалось. Дело в том, что украинские пограничники сразу же заметили его с помощью тепловизора.

Обоих нарушителей украинские правоохранители нашли уже через несколько часов.

Попытка пересечь границу на лодке украинцем
Попытка пересечь границу на лодке украинцем. Фото: Telegram ГПСУ

Украинцы пытались пересекать границу кучей

Недавно перед границей Румынии и Венгрии поймали сразу 17 человек, которые хотели незаконно уехать из страны. Украинские пограничники задержали всех этих людей и сразу же вручили им протоколы об административном правонарушении.

На Закарпатье сначала задержали 12 мужчин, которые пытались шесть раз избежать встречи с работниками пунктов пропуска, а затем поймали еще пятерых человек, находившихся вблизи границы с Румынией.

Задержание уклонистов, которые хотели пересечь границу Венгрии и Молдовы
Задержание уклонистов, которые хотели пересечь границу Венгрии и Молдовы. Фото: Telegram ГПСУ

Напомним, мы писали о том, что трое украинских мужчин хотели попасть в Словакию, перепрыгнув забор.

Ранее мы рассказывали о том, что на Прикарпатье пограничники рассекретили схему незаконного вывоза украинцев за границу.

Также мы сообщали о том, что на самом деле происходит с украинскими уклонистами на фронте.

граница
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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