На Кировоградщине взрывотехники обезвредили две российские аэробаллистические ракеты
В Кировоградской области полицейские-взрывотехники обезвредили вражеские ракеты. Накануне две российские аэробаллистические ракеты были обнаружены на территории полей.
Об этом сообщает МВД Украины.
В Кировоградской области обезвредили ракеты РФ
"Утилизация российского металлолома продолжается как на фронте, так и в тылу. Полицейские-взрывотехники Кировоградщины провели контролируемый подрыв двух аэробаллистических ракет РФ", — говорится в сообщении.
Там отметили, что остатки опасных объектов были обнаружены в полях на территории области после того, как их сбили украинские силы ПВО.
Напомним, что 10 января в Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину. Всего с начала войны на деоккупированных территориях Украины уничтожено более 460 тысяч взрывоопасных предметов.
Также мы писали, что 5 января саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской ракеты "Кинжал". Это произошло в Киеве.
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