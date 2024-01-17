На Кировоградщине взрывотехники обезвредили две российские аэробаллистические ракеты

Воронка от аэробаллистической ракеты. Фото: Нацполиция

В Кировоградской области полицейские-взрывотехники обезвредили вражеские ракеты. Накануне две российские аэробаллистические ракеты были обнаружены на территории полей.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Утилизация российского металлолома продолжается как на фронте, так и в тылу. Полицейские-взрывотехники Кировоградщины провели контролируемый подрыв двух аэробаллистических ракет РФ", — говорится в сообщении.

Боеголовка от ракеты. Фото: Нацполиция

Боеголовка от ракеты. Фото: Нацполиция

Боеголовка от ракеты. Фото: Нацполиция

Там отметили, что остатки опасных объектов были обнаружены в полях на территории области после того, как их сбили украинские силы ПВО.

Скриншот сообщения МВД

Напомним, что 10 января в Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину. Всего с начала войны на деоккупированных территориях Украины уничтожено более 460 тысяч взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что 5 января саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской ракеты "Кинжал". Это произошло в Киеве.