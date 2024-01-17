На Кіровоградщині вибухотехніки знешкодили дві російські аеробалістичні ракети

Воронка від аеробалістичної ракети. Фото: Нацполіція

У Кіровоградській області поліцейські-вибухотехніки знешкодили ворожі ракети. Напередодні дві російські аеробалістичні ракети виявили на території полів.

Про це повідомляє МВС України.

Читайте також:

На Кіровоградщині знешкодили ракети РФ

"Утилізація російського металобрухту триває як на фронті, так і в тилу. Поліцейські-вибухотехніки Кіровоградщини провели контрольований підрив двох аеробалістичних ракет РФ", — йдеться у повідомленні.

Боєголовка від ракети. Фото: Нацполіція

Боєголовка від ракети. Фото: Нацполіція

Боєголовка від ракети. Фото: Нацполіція

Там зазначили, що залишки небезпечних об’єктів було виявлено у полях на території області після того, як їх збили українські сили ППО.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, що 10 січня на Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну. Загалом, від початку війни на деокупованих територіях України знищено понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Також ми писали, що 5 січня сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої ракети "Кинджал". Це сталося у Києві.