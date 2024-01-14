В Херсонской области оккупанты пытаются выбить ВСУ в районе Крынок, — Гуменюк

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные продолжают укрепляться на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне активно пытаются их оттуда выбить.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, на левом берегу Днепра в районе Крынок продолжается боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения.

"Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбардировал этот регион", — сказала она.

Гуменюк отметила, что там сконцентрировано около 10 тыс. россиян. Местное население призывают уехать из зоны, где идут интенсивные боевые действия.

Напомним, что бойцы сил обороны продолжают вести боевую работу и выбивать российских захватчиков на левом берегу Днепра. Враг в свою очередь проводит аэроразведку, обстреливает артиллерией, а также применяет ракеты и БпЛА.

Также мы писали, что британская разведка считает, что Россия не может преобладать в воздухе , поэтому ее постоянные операции на фронте в Украине подрываются. По информации британской разведки, ВСУ сбили три боевых самолета Су-34 РФ на юге во время того, как тактическая авиация противника играла главную роль.