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В Харьковской области раздается воздушная тревога — РФ выпустила "шахеды"

31 января 2024 22:44
обновлено: 22:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области раздается воздушная тревога — РФ выпустила "шахеды"
Рендер дрона Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области раздается воздушная тревога. В области заметили звено дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Харьковской области

Как сообщается, дроны уже находятся в области, и двигаются на запад.

На Харьковщине раздается воздушная тревога - РФ выпустила "шахеды"
Источник: Telegram

Также с восточной стороны несколько групп БПЛА улетают на Чугуев.

На Харьковщине раздается воздушная тревога - РФ выпустила "шахеды"
Источник: Telegram

Обновлено в 22:45 : новые группы дронов развернулись и двинулись на юг.

На Харьковщине раздается воздушная тревога - РФ выпустила "шахеды"
Источник: Telegram

По состоянию на 22:49 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

На Харьковщине раздается воздушная тревога - РФ выпустила "шахеды"
Источник: Telegram

Напомним, что сегодня днем по Украине распространялся масштабный воздух   на тревогу из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31. В небе находились шесть машин, которые осуществляли передислокацию с аэродрома "Саваслейка" на аэродром "Моздок".       

Добавим, что на этом аэродроме уже есть такие машины, поскольку вчера по Украине распространялась такая же тревога, когда в небо взлетел один из базировавшихся в "Моздоке" бортов.

Украина
Харьковская область
дрон Шахид-136
воздушная тревога

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