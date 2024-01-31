В Харьковской области раздается воздушная тревога — РФ выпустила "шахеды"

Рендер дрона Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press

В Харьковской области раздается воздушная тревога. В области заметили звено дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Как сообщается, дроны уже находятся в области, и двигаются на запад.

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Также с восточной стороны несколько групп БПЛА улетают на Чугуев.

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Обновлено в 22:45 : новые группы дронов развернулись и двинулись на юг.

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По состоянию на 22:49 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: Telegram

Напомним, что сегодня днем по Украине распространялся масштабный воздух на тревогу из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31. В небе находились шесть машин, которые осуществляли передислокацию с аэродрома "Саваслейка" на аэродром "Моздок".

Добавим, что на этом аэродроме уже есть такие машины, поскольку вчера по Украине распространялась такая же тревога, когда в небо взлетел один из базировавшихся в "Моздоке" бортов.