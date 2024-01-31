Повітряна тривога в Україні сьогодні, 31 січня

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

По всій Україні оголосили повітряну тривогу сьогодні, 31 січня. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Зазначається, що тривогу оголосили у всіх регіонах України через зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок" у Росії.

Скриншот допису Повітряних сил

Оновлено 12.18 Моніторинговий канал monitor попереджає про вихід балістики із Криму в сторону Миколаївської області.

Скриншот допису monitor

А Повітряні сили повідомляють про рух ракети на Миколаївщині курсом на захід.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що винищувач МіГ-31К є носієм гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Нагадаємо, що ввечері 30 січня російські окупанти завдали удару по декількох районах Харкова. Загарбники випустили по місту щонайменше шість "шахедів". Поранення отримали троє людей.

Крім того, в ніч на 31 січня загарбники випустили по Україні 20 "шахедів". Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих цілей у межах п'яти областей.