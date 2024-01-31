Повітряна тривога в Україні сьогодні, 31 січня

В Україні масштабна повітряна тривога
По всій Україні оголосили повітряну тривогу сьогодні, 31 січня. Українців попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні 31 січня
Зазначається, що тривогу оголосили у всіх регіонах України через зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок" у Росії.
Оновлено 12.18 Моніторинговий канал monitor попереджає про вихід балістики із Криму в сторону Миколаївської області.
А Повітряні сили повідомляють про рух ракети на Миколаївщині курсом на захід.
Зазначимо, що винищувач МіГ-31К є носієм гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".
Нагадаємо, що ввечері 30 січня російські окупанти завдали удару по декількох районах Харкова. Загарбники випустили по місту щонайменше шість "шахедів". Поранення отримали троє людей.
Крім того, в ніч на 31 січня загарбники випустили по Україні 20 "шахедів". Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих цілей у межах п'яти областей.
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