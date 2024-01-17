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Медведев начал снова угрожать Украине — что он сказал на этот раз

17 января 2024 17:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Медведев начал снова угрожать Украине — что он сказал на этот раз
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что Россия будет продолжать предпринимать военные действия против Украины, расположенной на территориях, которые Россия считает исторически своими. Он утверждает, что существование независимого украинского государства на этих территориях будет постоянно провоцировать возобновление военных конфликтов.

Об этом Медведев написал в Telegram.

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Медведев также оскорбил Украину, назвав её "раковым образованием" и заявил, что её правительство нелегитимное, а сама страна не обладает полной правовой независимостью. 

Он предполагает, что вероятность нового вооруженного столкновения останется высокой в течение неопределенно долгого времени, возможно, даже всегда, и уверен в неизбежности нового конфликта, независимо от любых соглашений о безопасности, которые может заключить Запад с украинским правительством.

"Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", — говорит он. 

По мнению Медведева, несмотря на текущее нежелание украинцев мириться с Россией и их ненависть к российскому руководству, в будущем они могут выбрать путь объединения с Россией в единое государство, вместо продолжения войны и гибели.

Дмитрий Медведев
Сообщение Дмитрия Медведева. Фото: скриншот

Напомним, что официальный журнал ЕС сегодня показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Также мы сообщали, что Россия может готовить операцию по дестабилизации ситуации в Молдове. Для этого она планирует применить самопровозглашенное Приднестровье.

 Известно, что Кремль хочет использовать Приднестровье для создания нестабильности в Молдове, чтобы взорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря. Меткие удары Украины по кораблям РФ позволили Киеву максимально использовать Черноморский зерновой коридор, и россияне хотят этому помешать.

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