Российские солдаты в казарме. Фото: росСМИ

Кремль мобилизует для войны против Украины жителей бедных и сельских регионов Российской Федерации. При этом кремлевская пропаганда завышает численность российских войск.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

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В отчете разведки сообщается, что 11 января заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в ряды российских вооруженных сил вступило 500 тысяч человек.

"Вполне вероятно, что эта цифра существенно завышена" , — считают британцы.

Согласно информации, собранной британской разведкой, российские военные, чтобы достичь нужных показателей набора, с апреля 2023 года разрешили выпускникам школ подписывать контракты с российской армией.

Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и Российской службой Би-би-си, свидетельствуют, что во время войны погибли не менее пяти россиян 2005 года рождения.

"Очень вероятно, что набор российских военных для ведения войны непропорционально в большей степени осуществляется из бедных и сельских регионов России", — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее мы сообщали, что за последнюю неделю ситуация на фронте в Украине оставалась относительно стабильной с небольшими изменениями в некоторых ключевых районах. Например, под Купянском западная группировка российских войск пытается провести масштабную наступательную операцию, пока не принесшую значительных результатов.

Напомним, что уничтожение крупного десантного корабля ВМС РФ "Новочеркасск" повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму. Это серьезный урон для России, поскольку Путин планировал использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений.