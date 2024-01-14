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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

14 января 2024 12:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Истребитель МиГ-31. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 14 января, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31 с аэродрома Моздок.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли частный жилой сектор в селе Веселое в Харьковской области. Произошло это сегодня, 13 января, около 09:30.

украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты
опасность

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