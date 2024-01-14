Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

Истребитель МиГ-31. Фото: росСМИ

Сегодня днем, 14 января, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31 с аэродрома Моздок.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли частный жилой сектор в селе Веселое в Харьковской области. Произошло это сегодня, 13 января, около 09:30.