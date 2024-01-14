Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
14 января 2024 12:37
Истребитель МиГ-31. Фото: росСМИ
Сегодня днем, 14 января, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31 с аэродрома Моздок.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли частный жилой сектор в селе Веселое в Харьковской области. Произошло это сегодня, 13 января, около 09:30.
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