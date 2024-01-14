Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
14 січня 2024 12:37
Винищувач МіГ-31. Фото: росЗМІ
Сьогодні вдень, 14 січня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31 з аеродрому Моздок.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 13 січня, близько 09:30.
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