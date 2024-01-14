Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

Винищувач МіГ-31. Фото: росЗМІ

Сьогодні вдень, 14 січня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31 з аеродрому Моздок.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 13 січня, близько 09:30.