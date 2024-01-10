Воздушная тревога в Украине 10 января — какая угроза

Российский самолет МиГ-31К. Фото: из открытых источников

Сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России с аэродрома взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Сегодня около 08:01 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога на Украине 10 января. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. С российского аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область) взлетел МиГ-31К. Он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Мониторинговые каналы сообщают о двух бортах самолетов на южном курсе, но пока без пусков.

Напомним, сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом врага оказался детский оздоровительный лагерь на окраине города.

Также мы писали, что захватчики в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Россияне нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.