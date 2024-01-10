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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая опасность

10 января 2024 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 10 января — какая угроза
Российский самолет МиГ-31К. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России с аэродрома взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". 

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 10 января

Сегодня около 08:01 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 10 января
Воздушная тревога на Украине 10 января. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. С российского аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область) взлетел МиГ-31К. Он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

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Мониторинговые каналы сообщают о двух бортах самолетов на южном курсе, но пока без пусков.

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Напомним, сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом врага оказался детский оздоровительный лагерь на окраине города.

Также мы писали, что захватчики в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Россияне нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.

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