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Покупают голоса — оккупанты в Донецкой области меняют продукты в поддержку Путина

12 января 2024 05:07
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Оккупанты в Донецкой области меняют продукты в поддержку Путина
Ящик с надписью "Выборы". Фото: Flickr
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Жители временно оккупированной Донбасса получают СМС-сообщения с обещаниями о выдаче продуктовых наборов тем, кто в марте на президентских выборах в РФ проголосует за российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает городской совет временно оккупированного Мариуполя Донецкой области в Telegram.

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"Агитация не работает, в Мариуполе ее просто выбрасывают на свалку. Поэтому теперь решили "покупать" голоса. В частности, рассылают СМС-сообщения с призывом отдать свой голос за "продуктовый набор", и такие СМС уже получили жители Донецка", — говорится в сообщения.

Записаться на получение продуктов "можно в приемной министерства труда и социальной политики ДНР".

Как подчеркнули в горсовете, сначала захватчики довели людей до предела выживания и отчаяния, а теперь готовы давать "помощь" лишь бы поставили галочку напротив имени российского диктатора.

Сообщения от окупантов. Фото: Городской совет Мариуполя

Напомним, российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. На этот раз враг призывает людей, включая несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".

владимир путин
выборы
Донецкая область
оккупация

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