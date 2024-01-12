Покупают голоса — оккупанты в Донецкой области меняют продукты в поддержку Путина
Жители временно оккупированной Донбасса получают СМС-сообщения с обещаниями о выдаче продуктовых наборов тем, кто в марте на президентских выборах в РФ проголосует за российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает городской совет временно оккупированного Мариуполя Донецкой области в Telegram.
Что предлагают оккупанты
"Агитация не работает, в Мариуполе ее просто выбрасывают на свалку. Поэтому теперь решили "покупать" голоса. В частности, рассылают СМС-сообщения с призывом отдать свой голос за "продуктовый набор", и такие СМС уже получили жители Донецка", — говорится в сообщения.
Записаться на получение продуктов "можно в приемной министерства труда и социальной политики ДНР".
Как подчеркнули в горсовете, сначала захватчики довели людей до предела выживания и отчаяния, а теперь готовы давать "помощь" лишь бы поставили галочку напротив имени российского диктатора.
Напомним, российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. На этот раз враг призывает людей, включая несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".
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