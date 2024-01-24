Кирби заявил о намерении России ракетными атаками истощить украинскую ПВО

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS

Россия обстреливает Украину ракетами, чтобы истощить ее противовоздушную оборону. В результате украинскому руководству приходится принимать "трудные решения" по использованию ракет.

Об этом на брифинге в Белом доме сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Кирби прокомментировал массированный удар россиян по Украине 23 января. По его словам, сейчас чрезвычайно важны поставки военной помощи и финансирование Украины.

"Это то, что россияне пытались делать с начала зимних месяцев. Это попытка и дальше наносить страдания украинцам, пытаясь сломать их волю, их позвоночник, это нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и местность. И Путин это делал и раньше", — подчеркнул Кирби.

Также координатор считает, что российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины — это попытки РФ истощить украинские системы ПВО.

"Украинцы вынуждены принимать трудные решения относительно того, какие ракеты ПВО использовать, а какие сохранить на другой день. И россияне знают это", — отметил Джон Кирби.

Напомним, Джон Кирби отметил, что массированные удары РФ по объектам гражданской инфраструктуры Украины, как обстрел утром 23 января, это попытка страны-агрессора снизить боевой дух украинцев. Так оккупанты пытаются "сломать волю украинского населения и его оборону".

Ранее Кирби заявлял о том, что если США прекратят военную помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия". Весь мир наблюдает за решениями Вашингтона о поддержке нашего государства, и если Америка хочет сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь.