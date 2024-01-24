Кирби заявил о намерении России ракетными атаками истощить украинскую ПВО
Россия обстреливает Украину ракетами, чтобы истощить ее противовоздушную оборону. В результате украинскому руководству приходится принимать "трудные решения" по использованию ракет.
Об этом на брифинге в Белом доме сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Россия пытается истощить ПВО Украины
Кирби прокомментировал массированный удар россиян по Украине 23 января. По его словам, сейчас чрезвычайно важны поставки военной помощи и финансирование Украины.
"Это то, что россияне пытались делать с начала зимних месяцев. Это попытка и дальше наносить страдания украинцам, пытаясь сломать их волю, их позвоночник, это нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и местность. И Путин это делал и раньше", — подчеркнул Кирби.
Также координатор считает, что российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины — это попытки РФ истощить украинские системы ПВО.
"Украинцы вынуждены принимать трудные решения относительно того, какие ракеты ПВО использовать, а какие сохранить на другой день. И россияне знают это", — отметил Джон Кирби.
Напомним, Джон Кирби отметил, что массированные удары РФ по объектам гражданской инфраструктуры Украины, как обстрел утром 23 января, это попытка страны-агрессора снизить боевой дух украинцев. Так оккупанты пытаются "сломать волю украинского населения и его оборону".
Ранее Кирби заявлял о том, что если США прекратят военную помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия". Весь мир наблюдает за решениями Вашингтона о поддержке нашего государства, и если Америка хочет сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь.
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