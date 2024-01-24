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Кірбі заявив про намір Росії ракетними атаками виснажити українську ППО

24 січня 2024 11:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кірбі заявив про намір Росії ракетними атаками виснажити українську ППО
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія обстрілює Україну ракетами, щоб виснажити її протиповітряну оборону. В результаті цього українському керівництву доводиться приймати "важкі рішення" щодо використання ракет.

Про це під час брифінгу у Білому домі повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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Кірбі прокоментував масований удар росіян по Україні 23 січня. За його словами, зараз надзвичайно важливим є  постачання військової допомоги та фінансування України.

"Це те, що росіяни намагались робити з початку зимових місяців. Це — спроба і далі завдавати страждань українцям, намагаючись зламати їхню волю, їхній хребет, це напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та місцевість. І Путін це робив і раніше", — підкреслив Кірбі.

Також координатор вважає, що російські атаки по цивільній інфраструктурі України — це спроби РФ виснажити українські системи ППО.

"Українці вимушені приймати важкі рішення щодо того, які ракети ППО використовувати, а які зберегти на інший день. І росіяни знають це", — зауважив Джон Кірбі.

Нагадаємо, Джон Кірбі зазначив, що масовані удари РФ по об'єктах цивільної інфраструктури України, як обстріл вранці 23 січня, це спроба країни-агресора знизити бойовий дух українців. Так окупанти намагаються "зламати волю українського населення та його оборону".

Раніше Кірбі заявляв про те, якщо США припинять військову допомогу Україні, це може мати "катастрофічні наслідки". Весь світ спостерігає за рішеннями Вашингтона щодо підтримки нашої держави, і якщо Америка хоче зберегти глобальне лідерство в цьому питанні, Конгрес повинен негайно ухвалити додаткову допомогу.

США
Україна
обстріли
ППО
Джон Кірби
ракети
Росія
атака

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