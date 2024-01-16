Ким Чен Ын планирует изменить статус Южной Кореи в конституции — причина

Ким Чен Ын. Фото: АР

Лидер КНДР Ким Чен Ын хочет изменить конституцию своей страны. Цель – признать Южную Корею отдельным государством. Он предупредил, что Северная Корея не хочет войны, но готова к ней.

Об этом сообщает Reuters.

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Он заявил, что объединение с Южной Кореей невозможно и обвинил страну в стремлении к краху режима в Северной Корее и объединению путем поглощения.

"Мы не хотим войны, но мы не намерены избегать ее", — сказал лидер КНДР.

Кроме того, он призвал к внесению изменений в конституцию КНДР, чтобы Южная Корея была названа "врагом номер один".

Ким Чен Ын считает, что война с Южной Кореей приведет к ее уничтожению и "невероятным" поражениям США.

"В случае войны в Северной Корее, в конституции страны должны быть отражены вопросы оккупации, отвоевания и включения Юга в состав своей территории", — добавил он.

Напомним, Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет для использования Москвой в войне с Украиной. Их могут передать в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.

Также мы писали, что Северная Корея передает баллистические ракеты России, чтобы использовать Украину в качестве полигона для их испытания. Это касается и тех разработок, которые способны нести ядерный заряд.