Кім Чен Ин планує змінити статус Південної Кореї у конституції — причина

Кім Чен Ин. Фото: АР

Лідер КНДР Кім Чен Ин хоче змінити конституцію своєї країни. Мета — визнати Південну Корею окремою державою. Він попередив, що Північна Корея не хоче війни, але готова до неї.

Про це повідомляє Reuters.

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Він заявив, що об'єднання з Південною Кореєю неможливе та звинуватив країну у прагненні краху режиму в Північній Кореї і об'єднанні шляхом поглинання.

"Ми не хочемо війни, але ми не маємо наміру уникати її", — сказав лідер КНДР.

Крім того, він закликав до внесення змін до конституції КНДР, аби Південна Корея була названа "ворогом номер один".

Кім Чен Ин вважає, що війна з Південною Кореєю призведе до її знищення та "неймовірних" поразок США.

"У разі війни в Північній Кореї, в конституції країни має бути відображено питання окупації, відвоювання та включення Півдня до складу своєї території", — додав він.

Нагадаємо, Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для використання Москвою у війні з Україною. Їх можуть передати на додачу до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.

Також ми писали, що Північна Корея передає балістичні ракети Росії, щоб використати Україну як полігон для їх випробування. Це стосується також і тих розробок, які здатні нести ядерний заряд.