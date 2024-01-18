Кэмерон заявил, что в войне против Украины Путин играет роль Гитлера

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Фото: Flickr

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что роль президента РФ Владимира Путина в войне в России такая же, как в свое время Адольфа Гитлера. По его мнению, ситуация в Украине напоминает события 30-х годов прошлого века.

Об этом пишет Politico.

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По словам британского министра, война в Украине продолжает оставаться для него "абсолютным приоритетом номер один". Он считает, что это вызов для нашего поколения.

В то же время, Кэмерон сравнивает нападение России на Украину с событиями накануне Второй мировой войны — тогда западные страны также пытались умиротворить диктатора Адольфа Гитлера.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах, мы не должны успокаивать Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет его вторжение", — подчеркнул он.

Так, заявление главы МИД Британии прозвучало на фоне того, что партнеры пытаются предоставить Украине оружие для защиты от российского вторжения, а также готовятся к вероятному возвращению в Белый дом Дональда Трампа.

"Единственное, что мы можем сделать — это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", — добавил он.

Напомним, 17 января состоялась сессия "Украина в войне: год третий" на полях ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится лишить Россию контроля над небом в 2024 году. По его мнению, тот, кто контролирует небо, определяет, когда закончится война.