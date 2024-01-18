Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Кэмерон заявил, что в войне против Украины Путин играет роль Гитлера arrow

Кэмерон заявил, что в войне против Украины Путин играет роль Гитлера

18 января 2024 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кэмерон заявил, что в войне против Украины Путин играет роль Гитлера
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что роль президента РФ Владимира Путина в войне в России такая же, как в свое время Адольфа Гитлера. По его мнению, ситуация в Украине напоминает события 30-х годов прошлого века.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

Путин в войне играет роль Гитлера

По словам британского министра, война в Украине продолжает оставаться для него "абсолютным приоритетом номер один". Он считает, что это вызов для нашего поколения.

В то же время, Кэмерон сравнивает нападение России на Украину с событиями накануне Второй мировой войны — тогда западные страны также пытались умиротворить диктатора Адольфа Гитлера.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах, мы не должны успокаивать Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет его вторжение", — подчеркнул он.

Так, заявление главы МИД Британии прозвучало на фоне того, что партнеры пытаются предоставить Украине оружие для защиты от российского вторжения, а также готовятся к вероятному возвращению в Белый дом Дональда Трампа.

"Единственное, что мы можем сделать — это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", — добавил он.

Напомним, 17 января состоялась сессия "Украина в войне: год третий" на полях ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится лишить Россию контроля над небом в 2024 году. По его мнению, тот, кто контролирует небо, определяет, когда закончится война.

владимир путин
Адольф Гитлер
Великобритания
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме