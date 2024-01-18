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Кемерон заявив, що у війні проти України Путін грає роль Гітлера

18 січня 2024 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кемерон заявив, що у війні проти України Путін грає роль Гітлера
Голова МЗС Британії Девід Кемерон. Фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що роль президента РФ Володимира Путіна у війні в Росії така сама, як свого часу Адольфа Гітлера. На його думку, ситуація в Україні нагадує події 1930-х років минулого століття.

Про це пише Politico.

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Путін у війні грає роль Гітлера

За словами британського міністра, війна в Україні продовжує залишатися для нього "абсолютним пріоритетом номер один". Він вважає, що це виклик для нашого покоління.

Водночас Кемерон порівнює напад Росії на Україну з подіями напередодні Другої світової війни — тоді західні країни також намагалися умиротворити диктатора Адольфа Гітлера.

"Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення", — наголосив він.

Так, заява голови МЗС Британії пролунала на тлі того, що партнери намагаються надати Україні зброю для захисту від російського вторгнення, а також готується до ймовірного повернення до Білого дому Дональда Трампа.

"Єдина річ, яку ми можемо зробити — це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає", — додав він.

Нагадаємо, що 17 січня відбулася сесія "Україна у війні: рік третій" на полях щорічного форуму в Давосі. В ній взяли участь міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне позбавити Росію контролю над небом у 2024 році. На його думку, той, хто контролює небо, визначає, коли закінчиться війна.

володимир путін
Адольф Гітлер
Велика Британія
війна в Україні

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