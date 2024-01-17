Кулеба розповів про пріоритети України у війні в 2024 році

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: AP

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне позбавити Росію контролю над небом у 2024 році. На його думку, той, хто контролює небо, визначає, коли закінчиться війна.

Про це Кулеба заявив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Укрінформ.

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Він зауважив, що у 2022 році українські захисники звільнили велику частину захоплених територій — 50%. А у 2023 році вдалося відтіснити Чорноморський флот РФ з територіальних вод України, що дозволило відновити "зерновий коридор", який тепер не залежить від Росії.

"2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна", — сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що допомога від партнерів має містити передачу Україні винищувачів F-16, далекобійних ракет, дронів та засобів РЕБ.

"Тож, якщо все це буде, то ми продовжимо перемагати та боротися. Ми боремося проти дуже великого противника, який не спить. Це вимагає часу", — додав голова МЗС.

Нагадаємо, що 17 січня о 14:45 відбудеться сесія "Україна у війні: рік третій" на полях Щорічного форуму в Давосі. В ній візьмуть участь міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

Також ми писали, що 16 січня Президент України Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.