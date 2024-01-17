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Камышин заявил, что Украина уже производит артиллерийские системы по стандартам НАТО

17 января 2024 18:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Камышин заявил, что Украина уже производит артиллерийские системы по стандартам НАТО
Министр по стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине началось производство артиллерийских систем образца НАТО. В то же время украинская оборонная промышленность вдвое увеличила производство боеприпасов.

Об этом заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин во время форума в Давосе.

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Производство артиллерийских систем образца НАТО

По его словам, Украина переживает уникальный опыт перехода от стандартов советского наследия к стандартам НАТО и по этому образцу уже начала производить артиллерийские системы.

"Нам удалось вдвое увеличить производство боеприпасов. Это то, чему мы должны уделять самое большое внимание", — отметил Камышин.

Он объяснил, что потребность в дефицитных компонентах будет закрыта путем создания совместных предприятий с западными партнерами. Также Украина приступила к комплектации гибридных систем противовоздушной обороны.

В то же время, быстрыми темпами развивается и производство дронов, а затраты на это значительно сократились.

К примеру, затраты на производство FPV-дронов упали вдвое — с 1000 до 500 долларов. А самые дешевые беспилотники, производящиеся в Украине, стоят 300 долларов. Кроме того, развивается и производство тепловизоров.

"Этот год доказал, что мы эту индустрию построили. И это стало видимой и важной составляющей оборонной промышленности. Мы производим то, что работает в небе, на воде и под водой. Все работает", — подчеркнул министр.

Камышин уточнил, что большинство производителей в оборонном секторе являются частными, а именно 190 из 200 компаний.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

Также мы писали, что в Минцифры призвали присоединиться к созданию FPV-дронов. В Украине создали специальный инженерный курс, который научит, как дома собрать семидюймовый FPV-дрон.

НАТО
Александр Камышин
оборонная сфера
ПВО
война в Украине
производство

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