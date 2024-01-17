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ISW подтвердил продвижение россиян на некоторых участках фронта

17 января 2024 07:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ISW подтвердил продвижение россиян на некоторых участках фронта
Российские военные. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута. Позиционные боевые действия шли на всех участках фронта.

Об этом сообщили в Институт изучения войны (ISW).

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Россияне недавно подтвердили продвижение в районе Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Это произошло 16 января.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, демонстрируют, что российские войска продвинулись к северу от Дибровы (юго-западнее Кременной).

карта
Россияне продвинулись под Кременной. Фото: скриншот

Кроме того, российские силы недавно достигли незначительных успехов вблизи Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе 16 января.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские силы немного продвинулись к северу от Клещиевки (юго-западнее Бахмута).

карта
Россияне продвинулись под Клещиевкой. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, скорее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Напомним, что российским захватчикам удается проводить плановые ротации на поле боя в Украине. Это стало возможным благодаря преимуществу вражеских войск на Востоке и отсутствию давления контрнаступательных операций.

война
россияне
Украина
оккупанты
Бахмут

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