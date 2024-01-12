У ISW пояснили, як росіянам вдається проводити планові ротації

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російським загарбникам вдається проводити планові ротації на полі бою в Україні. Це стало можливим завдяки перевазі ворожих військ на Сході та відсутності тиску контрнаступальних операцій.

Про це пише ISW.

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"Російські війська утримують ініціативу на всій території Східної України, а відсутність українських контрнаступальних операцій, ймовірно, знімає тиск на оперативне розгортання, який раніше частково обмежував здатність росіян проводити ротації", — йдеться у повідомленні.

Так, концентрація всіх боєздатних сухопутних військ Росії в Україні та постійні зусилля Росії з розгортання сил, ймовірно, дозволить російським військам проводити планові ротації.

За словами заступника начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майора Вадима Скібіцького, більшість російських підрозділів в Україні укомплектовані на 92-95% від їхньої чисельності, а розмір угруповання дозволяє російським військам проводити ротації по всій лінії фронту.

Він зазначив, що РФ відводить підрозділи у тилові райони, а повертають їх на фронт після відновлення та поповнення.

Нагадаємо, що у Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі.

Крім того, російські загарбники намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої, водночас наші військові мають успіх у західній частині Запорізької області.