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У ISW пояснили, як росіянам вдається проводити планові ротації

12 січня 2024 07:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ISW пояснили, як росіянам вдається проводити планові ротації
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російським загарбникам вдається проводити планові ротації на полі бою в Україні. Це стало можливим завдяки перевазі ворожих військ на Сході та відсутності тиску контрнаступальних операцій.

Про це пише ISW.

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"Російські війська утримують ініціативу на всій території Східної України, а відсутність українських контрнаступальних операцій, ймовірно, знімає тиск на оперативне розгортання, який раніше частково обмежував здатність росіян проводити ротації", — йдеться у повідомленні.

Так, концентрація всіх боєздатних сухопутних військ Росії в Україні та постійні зусилля Росії з розгортання сил, ймовірно, дозволить російським військам проводити планові ротації.

За словами заступника начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майора Вадима Скібіцького, більшість російських підрозділів в Україні укомплектовані на 92-95% від їхньої чисельності, а розмір угруповання дозволяє російським військам проводити ротації по всій лінії фронту.

Він зазначив, що РФ відводить підрозділи у тилові райони, а повертають їх на фронт після відновлення та поповнення.

Нагадаємо, що у Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі. 

Крім того, російські загарбники намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої, водночас наші військові мають успіх у західній частині Запорізької області.

російські війська
окупанти
ISW
війна в Україні

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