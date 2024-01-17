ISW підтвердив просування росіян на деяких ділянках фронту
Російські загарбники підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута. Позиційні бойові дії точилися на усіх ділянках фронту.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Загарбники зуміли просунутися вперед
Росіяни нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Це відбулося 16 січня.
Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, демонструють, що російські війська просунулися на північ від Діброви (на південний захід від Кремінної).
Окрім цього, російські сили нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Бахмута та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 16 січня.
Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські сили трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).
Раніше ми повідомляли, що Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них.
Нагадуємо, що російським загарбникам вдається проводити планові ротації на полі бою в Україні. Це стало можливим завдяки перевазі ворожих військ на Сході та відсутності тиску контрнаступальних операцій.
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