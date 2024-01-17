ISW підтвердив просування росіян на деяких ділянках фронту

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські загарбники підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута. Позиційні бойові дії точилися на усіх ділянках фронту.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Росіяни нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Це відбулося 16 січня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, демонструють, що російські війська просунулися на північ від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Росіяни просунулися під Кремінною. Фото: скриншот

Окрім цього, російські сили нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Бахмута та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 16 січня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські сили трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Росіяни просунулися під Кліщіївкою. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них.

Нагадуємо, що російським загарбникам вдається проводити планові ротації на полі бою в Україні. Це стало можливим завдяки перевазі ворожих військ на Сході та відсутності тиску контрнаступальних операцій.