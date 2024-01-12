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Ирландия не будет платить украинцам за возвращение домой

12 января 2024 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ирландия не будет платить украинцам за возвращение домой
Украинские беженцы. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что страна не планирует поощрять украинцев возвращаться домой. Они могут оставаться в стране до конца войны.

Об этом пишет Irish Independent.

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Так, срок действия директивы ЕС о временной защите беженцев из Украины истекает 4 марта 2025 года. Несмотря на это, разрешение на их пребывание может быть продлено снова.

По словам премьера Ирландии, ни одного беженца не вернут в Украину, пока идет полномасштабная война.

"Я не могу себе представить отправку кого-то обратно в Украину, пока война не закончится, пока это не станет безопасно. Очевидно, что есть некоторые части страны, где война бурлит каждый день, есть другие части страны, периодически подвергающиеся ракетным обстрелам", — сказал он.

Варадкар считает, что в Украине нет регионов, где было бы безопасно, чтобы отправлять людей обратно.

Он добавил, что 20 из 100 тыс. украинских беженцев, принятых Ирландией, уже вернулись домой по собственному решению.

Напомним, что Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.

Также мы писали, что Израиль продлил разрешение на пребывание беженцев из Украины до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.

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Ирландия
беженцы
война в Украине

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