Ірландія не буде платити українцям за повернення додому

Українські біженці. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що країна не планує заохочувати українців повертатися додому. Вони можуть лишатися в країні до кінця війни.

Про це пише Irish Independent.

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Так, термін дії директиви ЄС про тимчасовий захист біженців з України закінчується 4 березня 2025 року. Не зважаючи на це, дозвіл на їх перебування може бути продовжений знову.

За словами прем'єра Ірландії, жодного біженця не повернуть в Україну, поки триває повномасштабна війна.

"Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам", — сказав він.

Варадкар вважає, що в Україні немає регіонів, де було б безпечно, аби відправляти людей назад.

Він додав, що 20 зі 100 тис. українських біженців, яких прийняла Ірландія, вже повернулися додому за власним рішенням.

Нагадаємо, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.

Також ми писали, що Ізраїль продовжив дозвіл на перебування біженцям з України до кінця 2024 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.