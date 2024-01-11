Ізраїль продовжив перебування українським біженцям на території країни до кінця 2024 року
Ізраїль продовжив дозвіл на перебування біженцям з України до кінця 2024 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
Ізраїль продовжив перебування українським біженцям
"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл громадянам України на легальне перебування в Ізраїлі до кінця 2024 року!", — йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що Україна високо цінує це рішення й вважає його особливо щедрим у такі складні часи для Ізраїлю.
"Наші народи разом проходять через найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу", — сказав посол України Євген Корнійчук.
Нагадаємо, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.
Також ми писали, що у Шотландії заявили про зупинку фінансування розміщення українських біженців в готелях. Там повідомляють про відсутність коштів для таких потреб.
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