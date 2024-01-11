Ізраїль продовжив перебування українським біженцям на території країни до кінця 2024 року

Українські біженці в Ізраїлі. Фото: The Times of Israel

Ізраїль продовжив дозвіл на перебування біженцям з України до кінця 2024 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

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"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл громадянам України на легальне перебування в Ізраїлі до кінця 2024 року!", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що Україна високо цінує це рішення й вважає його особливо щедрим у такі складні часи для Ізраїлю.



"Наші народи разом проходять через найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу", — сказав посол України Євген Корнійчук.

Скриншот допису посольства України в Ізраїлі

Нагадаємо, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.

Також ми писали, що у Шотландії заявили про зупинку фінансування розміщення українських біженців в готелях. Там повідомляють про відсутність коштів для таких потреб.