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Ізраїль продовжив перебування українським біженцям на території країни до кінця 2024 року

11 січня 2024 10:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ізраїль продовжив перебування українським біженцям на території країни до кінця 2024 року
Українські біженці в Ізраїлі. Фото: The Times of Israel
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ізраїль продовжив дозвіл на перебування біженцям з України до кінця 2024 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

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Ізраїль продовжив перебування українським біженцям

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл громадянам України на легальне перебування в Ізраїлі до кінця 2024 року!", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що Україна високо цінує це рішення й вважає його особливо щедрим у такі складні часи для Ізраїлю. 

"Наші народи разом проходять через найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу", — сказав посол України Євген Корнійчук.

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Скриншот допису посольства України в Ізраїлі

Нагадаємо, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.

Також ми писали, що у Шотландії заявили про зупинку фінансування розміщення українських біженців в готелях. Там повідомляють про відсутність коштів для таких потреб.

Ізраїль
українці
біженці
війна в Україні

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