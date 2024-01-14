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Игнат объяснил, как международные санкции влияют на производство ракет в РФ

14 января 2024 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Игнат объяснил, как международные санкции влияют на производство ракет в РФ
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: facebook.com/kpszsu
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские ракеты, которые, по версии захватчиков, не имеют аналогов во всем мире, становятся все хуже. На это влияют введенные союзниками Украины антироссийские санкции.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Российские ракеты уже не те, что были вчера. Возможно, влияют санкции. Они уже имеют худшее качество. Информация не является 100%, но есть определенные аспекты, которые на это указывают", — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат также особо отметил эффективную работу систем радиоэлектронной борьбы, которая позволила увеличить количество ракет, так и не долетевших до целей.

"Только восемь ракет были сбиты огневыми средствами противовоздушной обороны. Остальные просто не долетели из-за эффективной работы РЭБ", — рассказал Игнат.

Ранее мы сообщали, что ущерб силами украинской противовоздушной обороны 20 вражеских ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы может стать переломным моментом в борьбе Украины против вражеских обстрелов. Силам обороны все больше удается приспособиться к тактике русских обстрелов.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.

санкции
война
Украина
ППО
ракеты
Юрий Игнат

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